Допинг Валиевой и истерика Трусовой. Как Олимпиада погрязла в скандалах с фигуристами
В Пекине было пролито немало слёз. Болельщики переживали за судьбу российских одиночниц, а Тутберидзе спасалась от нападок иностранцев, пишет «Чемпионат».
В Пекине было пролито немало слёз. Болельщики переживали за судьбу российских одиночниц, а Тутберидзе спасалась от нападок иностранцев, пишет «Чемпионат».
Олимпиада в Пекине оказалась богата не только на большие победы наших спортсменов, но и на скандалы. И, к сожалению, самые громкие из них были связаны с именами российских фигуристов. Допинг, нелестные высказывания журналистов и спортивных оппонентов, политические протесты и даже угрозы смерти.
Допинговая драма Валиевой
Новость о положительной допинг-тесте Камилы Валиевой шокировала весь мир. В пробе спортсменки на чемпионате России было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Предположительно, препарат попал в организм 15-летней воспитанницы «Хрустального» вместе с лекарством от болезней сердца, принадлежащем дедушке Камилы. Однако ученице Этери Тутберидзе ещё только предстоит доказать собственную невиновность в Спортивном арбитражном суде.
Россиянка оказалась под мощнейшим прессингом иностранной прессы: журналисты завалили её неудобными вопросами на контрольных прокатах, а некоторые даже пытались преследовать. Тем временем эксперты из Америки, Канады и Великобритании вовсю спекулировали на тему грязной игры России, сделав из Камилы всеобщего врага.
Естественно, в самый ответственный момент фигуристка не выдержала и развалилась в произвольной программе в личном зачёте, оставшись без медали.
Истерика Трусовой после поражения
Грустно завершился турнир в Пекине и для Александры Трусовой. Несмотря на то что мечта фигуристки о пяти четверных в одной программе наконец сбылась, порадоваться Русской ракете не удалось. Спортсменка получила серебряную медаль, совсем чуть-чуть уступив своей одногруппнице Анне Щербаковой, которая продемонстрировала лишь два квада. Реакция Саши на итог соревнований была очень яркой: она громко кричала и плакала. Наверное, те жуткие слова про ненависть ко всему фигурному катанию, которые просто не ожидаешь услышать от такого фаната своего дела, как Трусова, и обещания больше никогда не выходить на лёд, запомнятся болельщикам на всю жизнь — столько в них было боли и разочарования.
Поддержать Трусову пыталась наставница, но убитая горем фигуристка только оттолкнула Этери Георгиевну, обвинив её в том, что она якобы заранее знала исход её дуэли с Щербаковой.
Угрозы смертью Мозалёву
Неприятными воспоминаниями после Игр обзавёлся Андрей Мозалёв. Ученик Кирилла Давыденко приехал в китайскую столицу полным надежд, но им не суждено было сбыться. Фигурист не смог справиться с нервами и провалился в короткой и произвольной программах. На второй день соревнований на спортсмене совсем не было лица, и тому есть конкретное объяснение. Помимо переживаний из-за плохого результата, Андрею пришлось перенести настоящую атаку со стороны преданных фанатов Юдзуру Ханю.
Феноменальный японец тоже не блистал в короткой программе, и его поклонники решили найти виновного в неудаче своего любимца на стороне. Выбор пал на 18-летнего дебютанта Игр из России. Мозалёва упрекнули в том, что он якобы специально мешал тренироваться Ханю, а затем обрушились с критикой за то, что спортсмен упал, оставив выбоину во льду, на которой как раз споткнулся Юдзуру. Безумные теории болельщиков росли в геометрической прогрессии, а их апогеем стала версия, что Андрей сговорился с олимпийским чемпионом Пхёнчхана Нэйтаном Ченом. Увы, всё это привело к тому, что фигуристу стали поступать реальные угрозы в социальных сетях, из-за чего ему пришлось временно ограничить доступ к своей странице.
Нападки МОК на Тутберидзе
Доставалось на Играх не только фигуристам, но и их тренерам. Вторым главным действующим лицом в деле Валиевой стала Этери Тутберидзе. Из-за того, что спортсменку признали юридически защищённым лицом, большая часть ответственности за инцидент легла на плечи наставницы из «Хрустального». Кроме того, чиновники выдвинули в сторону Тутберидзе и обвинение в жестоком обращении с несовершеннолетними из-за эпизода, когда Этери Георгиевна постаралась разобрать ошибки с Камилой после неудачной произвольной программы.
«Я видел, как Валиеву с холодом встречали самые близкие люди. Прошли мурашки по коже, мне было холодно смотреть. Если посмотреть на то, как люди из её окружения проявляли себя в жестах, то это были жесты отречения, неприятия, я смотрел по ТВ. Я целый вечер не мог отделаться от этого», — нагнетал обстановку президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
Протест сборной Украины
Не обошлась Олимпиада и без скандалов на политической почве. Отношения сборных Украины и России в Пекине было трудно назвать приятельскими. Спортсмены из соседнего государства неоднократно отмечались спорными высказываниями, но в целом до выступления женщин в командном турнире соблюдали нейтралитет и открыто свой протест не демонстрировали. Однако, когда фигуристы открыто проигнорировали блестящий прокат Камилы Валиевой, никак не поприветствовав победительницу, всё стало предельно понятно.
«Мы всегда говорили, что политика должна быть вне спорта, но, к сожалению, мы не перестаём наблюдать подобные вещи. Сегодня я видел удивительную реакцию украинцев на шикарный прокат Валиевой вживую. Они единственные, кто не поаплодировал стоя нашей замечательной фигуристке. Мне было очень печально на это смотреть. Это самая настоящая мерзость и позорище!» — возмущался происходящим олимпийский чемпион Алексей Ягудин.