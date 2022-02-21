Допинг Валиевой и истерика Трусовой. Как Олимпиада погрязла в скандалах с фигуристами

Олимпиада в Пекине оказалась богата не только на большие победы наших спортсменов, но и на скандалы. И, к сожалению, самые громкие из них были связаны с именами российских фигуристов. Допинг, нелестные высказывания журналистов и спортивных оппонентов, политические протесты и даже угрозы смерти.

Допинговая драма Валиевой

Новость о положительной допинг-тесте Камилы Валиевой шокировала весь мир. В пробе спортсменки на чемпионате России было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Предположительно, препарат попал в организм 15-летней воспитанницы «Хрустального» вместе с лекарством от болезней сердца, принадлежащем дедушке Камилы. Однако ученице Этери Тутберидзе ещё только предстоит доказать собственную невиновность в Спортивном арбитражном суде.

Россиянка оказалась под мощнейшим прессингом иностранной прессы: журналисты завалили её неудобными вопросами на контрольных прокатах, а некоторые даже пытались преследовать. Тем временем эксперты из Америки, Канады и Великобритании вовсю спекулировали на тему грязной игры России, сделав из Камилы всеобщего врага.

Естественно, в самый ответственный момент фигуристка не выдержала и развалилась в произвольной программе в личном зачёте, оставшись без медали.

Истерика Трусовой после поражения

Грустно завершился турнир в Пекине и для Александры Трусовой. Несмотря на то что мечта фигуристки о пяти четверных в одной программе наконец сбылась, порадоваться Русской ракете не удалось. Спортсменка получила серебряную медаль, совсем чуть-чуть уступив своей одногруппнице Анне Щербаковой, которая продемонстрировала лишь два квада. Реакция Саши на итог соревнований была очень яркой: она громко кричала и плакала. Наверное, те жуткие слова про ненависть ко всему фигурному катанию, которые просто не ожидаешь услышать от такого фаната своего дела, как Трусова, и обещания больше никогда не выходить на лёд, запомнятся болельщикам на всю жизнь — столько в них было боли и разочарования.

Поддержать Трусову пыталась наставница, но убитая горем фигуристка только оттолкнула Этери Георгиевну, обвинив её в том, что она якобы заранее знала исход её дуэли с Щербаковой.

Угрозы смертью Мозалёву

Неприятными воспоминаниями после Игр обзавёлся Андрей Мозалёв. Ученик Кирилла Давыденко приехал в китайскую столицу полным надежд, но им не суждено было сбыться. Фигурист не смог справиться с нервами и провалился в короткой и произвольной программах. На второй день соревнований на спортсмене совсем не было лица, и тому есть конкретное объяснение. Помимо переживаний из-за плохого результата, Андрею пришлось перенести настоящую атаку со стороны преданных фанатов Юдзуру Ханю.