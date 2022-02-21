На олимпийскую королеву лыж Терезу Йохауг на родине обрушилась критика

Судьба золотой медали была определена уже в первой трети состязания – на первых 10 километрах Йохауг опередила ближайшую преследовательницу, Джесси Диггинс, на 16 секунд и больше назад не оглядывалась. На финише норвежка опередила Джесси на 1,43,3 минуты. Кертту Нисканен, завоевавшая бронзу, приехала с опозданием в 2,33,3 минуты.

Несмотря на то, что Йохауг завоевала на Олимпиаде третью золотую медаль в индивидуальном зачете, она неожиданно получила критику от норвежских экспертов. Один из журналистов, бывший профессиональный лыжник Торгейр Бьерн обвинил ее в неспортивном поведении.

«Йохауг стала лидером в момент, когда Эбба Андерсон пила. В лыжном мире действует негласное правило: когда соперник пьет, его нельзя обгонять. Но я не думаю, что это интересовало Терезу», - передало слова Бьерна издание Dagbladet

Это произошло на девятом-десятом километре гонки. Если еще на отметке 8,8 км Андерссон буквально наступала на пятки Йохауг, то на отмете 10,4 км разница между ними составила уже более 30 секунд.

«Решение Андерссон попить воды стало для нее судьбоносным», - отметил телекомментатор, эксперт по лыжным дисциплинам Фредерик Окланд.