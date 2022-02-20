Эстонские спортсмены впервые вошли в десятку лучших на зимних Олимпиадах в трех дисциплинах
Эстонские спортсмены выступили на 24-х Зимних Олимпийских играх в Пекине заметно успешнее, чем на двух предшествовавших Олимпиадах, пишет Rus.ERR.
Эстонские спортсмены выступили на 24-х Зимних Олимпийских играх в Пекине заметно успешнее, чем на двух предшествовавших Олимпиадах, пишет Rus.ERR.
После восстановления независимости Эстонии представители национальной сборной выиграли на зимних Играх восемь медалей: первые три в Солт-Лейк-Сити в 2002 году и еще три в Турине четыре года спустя. Затем до Олимпийских игр в Пекине была завоевана лишь одна серебряная медаль в Ванкувере в 2010 году. Восьмую медаль получила Келли Сильдару в соревнованиях по фристайлу в Пекине.
В Пекине помимо бронзовой медали Келли Сильдару в слоупстайле в десятку лучших вошли также конькобежец Мартен Лийв (7-е место на дистанции 1000 м) и лыжный двоеборец Кристьян Ильвес (9-е место).