Эстонские спортсмены впервые вошли в десятку лучших на зимних Олимпиадах в трех дисциплинах

После восстановления независимости Эстонии представители национальной сборной выиграли на зимних Играх восемь медалей: первые три в Солт-Лейк-Сити в 2002 году и еще три в Турине четыре года спустя. Затем до Олимпийских игр в Пекине была завоевана лишь одна серебряная медаль в Ванкувере в 2010 году. Восьмую медаль получила Келли Сильдару в соревнованиях по фристайлу в Пекине.