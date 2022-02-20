Видео ⟩ Исторический матч: смотрите самые яркие моменты хоккейного финала Россия-Финляндия

В Пекине завершилась спортивная часть зимних Олимпийских игр 2022 года. Последний комплект наград в воскресенье, 20 февраля, разыграли хоккеисты. В финале турнира по хоккею с шайбой среди мужчин сборная Финляндии победила команду Олимпийского комитета России - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

Счет открыли россияне: на 8-й минуте отличился Михаил Григоренко. На 24-й минуте Вилле Покка забросил ответную шайбу, а в самом начале третьего периода, на 41-й минуте Ханнес Бьёрнинен установил окончательный результат встречи, лишив россиян титула чемпионов. Для финнов это золото стало первым в истории на олимпийском хоккейном турнире.