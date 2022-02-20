Историческое золото сборной Финляндии помог завоевать уроженец Нарвы

А именно, в составе сборной Финляндии сегодня играл Лео Комаров, который родился в Нарве.

"Я был в Сочи на Олимпиаде, мы взяли бронзу. Сейчас мне 35 лет, и это последний шанс выиграть золото. Мы будем играть и надеяться на золото, но сами знаете, что это спорт, это хоккей", - сказал накануне матча Комаров изданию sports.ru.

Игрок, в настоящее время представляющий в КХЛ петербургский СКА, родился в Эстонии, но вырос в Финляндии. На драфте НХЛ 2006 года был выбран в шестом раунде под 180-м номером. Однако он не первый уроженец Эстонии, выбранный на драфте: в 1994 году Тойво Суурсоо стал 283-м игроком.