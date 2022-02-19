Олимпиада: российский лыжник Большунов завоевал золото
Российский лыжник Александр Большунов взял золото на мужском лыжном марафоне в рамках зимних Игр-2022. Единственный эстонский участник Альвар Йоханнес Алев занял 36 место.
Российский лыжник Александр Большунов взял золото на мужском лыжном марафоне в рамках зимних Игр-2022. Единственный эстонский участник Альвар Йоханнес Алев занял 36 место.
Большунов прошел дистанцию за 1 час и 11 минут и 32,7 секунды.
На втором месте расположился россиянин Иван Якимушкин с отставанием в 5,5 секунды. Третьим стал норвежец Симен Хегстад Крюгер, отставший от лидера на семь секунд. Норвежец Йоханнес Клэбо сошел с дистанции.
Старт мужского лыжного марафона в рамках зимних Игр-2022 был перенесен на час в связи с тяжелыми погодными условиями.
"Погодные условия диктуют свои порядки. На улице -16 градусов и сильный ветер", - говорится в сообщении Олимпийского комитета России.
Кроме того, была сокращена дистанция гонки – с 50 км до 30 км.
Для лыжников-мужчин эта гонка стала последней на турнире.