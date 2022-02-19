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Олимпиада: российский лыжник Большунов завоевал золото

Александр Большунов ФОТО: Odd Andersen/AFP/Scanpix

Российский лыжник Александр Большунов взял золото на мужском лыжном марафоне в рамках зимних Игр-2022. Единственный эстонский участник Альвар Йоханнес Алев занял 36 место.  

Большунов прошел дистанцию за 1 час и 11 минут и 32,7 секунды.

На втором месте расположился россиянин Иван Якимушкин с отставанием в 5,5 секунды. Третьим стал норвежец Симен Хегстад Крюгер, отставший от лидера на семь секунд. Норвежец Йоханнес Клэбо сошел с дистанции.

Старт мужского лыжного марафона в рамках зимних Игр-2022 был перенесен на час в связи с тяжелыми погодными условиями.

"Погодные условия диктуют свои порядки. На улице -16 градусов и сильный ветер", - говорится в сообщении Олимпийского комитета России.

Кроме того, была сокращена дистанция гонки – с 50 км до 30 км.

Для лыжников-мужчин эта гонка стала последней на турнире.

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