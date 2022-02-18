«Катала до конца» - Томас Бах высоко оценил мужество Валиевой и отметил холод ее команды

«Есть и грустная история – Камилы. Мне не надо обсуждать решение CAS, вы уже его обсуждали. Вчера я расстроился, когда следил за её выступлением по ТВ. Давление чувствовалось, его можно было потрогать. Я знаю, что такое — выступать под огромным давлением. Но такое давление я даже не могу себе представить, особенно для 15-летней девочки. Видеть, как она борется на льду, пытается собраться, как ей тяжело. Как она хотела до конца откатать выступление. В каждом движении было видно, насколько ей тяжело. Этому психологическому давлению не позавидуешь. Ей, наверное, хотелось просто уйти и забыть эту историю, но она катала до конца», — передаёт слова Баха корреспондент «Чемпионата».