Оставшаяся в шаге от второй медали Силдару: я очень довольна, бронзы мне достаточно

Отметившая вчера свое 20-летие спортсменка заработала в финале по хафпайпу лучший результат во второй попытке – 87 баллов. Но бронзу с минимальным отрывом завоевала канадка Рэйчел Каркер (разница составила 0,75 балла). Лучшими стали Кэйси Шарп (90,75) и Айлин Гу (95,25).

«В последней попытке проехала лучше, чем раньше. В первой и второй попытках грэб не получился, хотела сделать и четвертым прыжком 540-градусный. Но я очень довольна и Олимпиадой в целом, и всеми соревнованиями», - поделилась первыми эмоциями Силдару.

«В целом, первая попытка была неплохой. В первом прыжке был не слишком удачный грэб, а на последнем я показала не лучшее приземление. Поэтому потеряла много баллов. На второй попытке собралась – и грэб получился, и последний прыжок красивее».

Какой была погода на состязаниях? «Ветер был, особенно на правой стенке. Сейчас стало получше. Во время тренировок у правой стенки иногда было вообще сложно какой-либо трюк исполнять – дул встречный ветер и не хватало скорости. К счастью, на соревнованиях было лучше».

Силдару участвовала в Пекине во всех трех дисциплинах по фристайлу. Кроме четвертого места по хафпайпу, она заняла 17-е в Big Air. В слоупстайле Келли завоевала олимпийскую бронзовую медаль. На своей дебютной Олимпиаде эстонка оказалась очень счастливой.

«Я так довольна, не могу ничего больше сказать! Эта бронза за слоупстайл очень для меня важна и мне этого как бы достаточно», - отметила она.