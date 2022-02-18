Эстонская фигуристка отказалась говорить о допинговой истории Валиевой

«Эмоции хорошие, потому что сезон был очень сложным. Я старалась думать только о хорошем, но это сложно. Я сделала хорошую программу, не такую ужасную, какие у меня были раньше. Эмоции, полученные на льду, нельзя объяснить. Во время сезона у меня болели ноги, не было времени тренироваться, выступать. Я сделала всё возможное. Будущее? Сейчас я делаю маленькую паузу. У меня есть много идей о том, что я хочу показывать дальше. Я буду кататься и ставить себе новые цели. В этом году, скорее всего, у меня нет цели поехать на чемпионат мира. Буду восстанавливаться», - сказала Кийбус.