«Сумма с шестью нулями». Евгений Плющенко выиграл крупную сумму после победы Щербаковой на Олимпиаде

Ранее Плющенко раскритиковал Трусову за то, что она решила включить в программу не отработанный на 100 процентов тройной аксель. «Да, на тренировках она способна прыгнуть чисто даже три акселя подряд! Причем то в одну сторону, то в другую. Но на соревнованиях — срыв за срывом. Сколько же можно наступать на эти грабли?!» — заявил специалист. Он назвал причиной ошибок предстартовое волнение, с которым спортсменка не может справиться. «Я надеялся, что на главном старте сумеет перебороть себя, откатает программу чисто. Увы», — добавил Плющенко.