Стало известно, что Валиева сказала Тутберидзе, когда увидела результаты ПП в Пекине

«Зато теперь церемонию не отменят», — сказала Валиева и заплакала.
Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение отменить церемонию награждения в женском катании на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине, если 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, попадёт в тройку призёров.
Олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании стала россиянка Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова, третьей стала японка Каори Сакамото. Валиева остановилась в шаге от пьедестала, передает "Чемпионат".