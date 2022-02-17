Спортивный журналист - о тренере Валиевой: у этой женщины камень вместо сердца

Напомним, что после того, как Валиева завершила выступление и подошла к бортику, Тутберидзе устроила ей форменный разнос.

«Ну что ты так отпустила-то все? Что ты вообще перестала бороться? Ну объясни, ты где-то после акселя вообще отпустила», — спрашивала у нее Тутберидзе, но Валиева только плакала.

«В этой женщине, конечно, вместо сердца – камень. В такие секунды вот так себя повести...» – написал Рабинер в телеграм-канале.