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Спортивный журналист - о тренере Валиевой: у этой женщины камень вместо сердца

Камила Валиева. ФОТО: Walter G. Arce Sr.

Российский спортивный журналист Игорь Рабинер прокомментировал высказывания Этери Тутберидзе после олимпийской неудачи Камилы Валиевой.

Напомним, что после того, как Валиева завершила выступление и подошла к бортику, Тутберидзе устроила ей форменный разнос.

«Ну что ты так отпустила-то все? Что ты вообще перестала бороться? Ну объясни, ты где-то после акселя вообще отпустила», — спрашивала у нее Тутберидзе, но Валиева только плакала.

«В этой женщине, конечно, вместо сердца – камень. В такие секунды вот так себя повести...» – написал Рабинер в телеграм-канале.

Ранее на фоне допинг-скандала с Камилой Валиевой на первое место в русскоязычном твиттере вышел хештег #позорТутберидзе,  который запустили фанаты фигурного катания.

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