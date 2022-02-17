Спортивный журналист - о тренере Валиевой: у этой женщины камень вместо сердца
Российский спортивный журналист Игорь Рабинер прокомментировал высказывания Этери Тутберидзе после олимпийской неудачи Камилы Валиевой.
Российский спортивный журналист Игорь Рабинер прокомментировал высказывания Этери Тутберидзе после олимпийской неудачи Камилы Валиевой.
Напомним, что после того, как Валиева завершила выступление и подошла к бортику, Тутберидзе устроила ей форменный разнос.
«Ну что ты так отпустила-то все? Что ты вообще перестала бороться? Ну объясни, ты где-то после акселя вообще отпустила», — спрашивала у нее Тутберидзе, но Валиева только плакала.
«В этой женщине, конечно, вместо сердца – камень. В такие секунды вот так себя повести...» – написал Рабинер в телеграм-канале.
Ранее на фоне допинг-скандала с Камилой Валиевой на первое место в русскоязычном твиттере вышел хештег #позорТутберидзе, который запустили фанаты фигурного катания.