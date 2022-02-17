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«К черту инкубатор! К черту Тутберидзе!» - в интернете высказываются о методах работы тренера

Этери Тутберидзе и Камила Валиева. ФОТО: Sergei Bobylev

О случившемся на Олимпиаде начали высказываться спортсмены и причастные к спорту. Футбольный комментатор Алексей Андронов прокомментировал реакцию Александры Трусовой на результаты личного турнира одиночниц.

«Лучшее доказательство тому, что возрастной ценз должен быть поднят. И желательно до 18 лет. Просто представьте себе, какое это испытание для психики РЕБЕНКА, как вы их все называете! К черту инкубатор! К черту Тутберидзе! В женском фигурном катании должны соревноваться ЖЕНЩИНЫ!» – написал Андронов.

Журналист Игорь Рабинер также прокомментировал высказывания Этери Тутберидзе - после проката произвольной программы Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022 тренер сказала фигуристке, занявшей 4-е место: «Ну что ты так отпустила все? Что ты вообще перестала бороться?»

«В этой женщине, конечно, вместо сердца – камень. В такие секунды вот так себя повести...» – написал Рабинер в телеграм-канале, который цитирует Sports.ru.

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