«К черту инкубатор! К черту Тутберидзе!» - в интернете высказываются о методах работы тренера

«Лучшее доказательство тому, что возрастной ценз должен быть поднят. И желательно до 18 лет. Просто представьте себе, какое это испытание для психики РЕБЕНКА, как вы их все называете! К черту инкубатор! К черту Тутберидзе! В женском фигурном катании должны соревноваться ЖЕНЩИНЫ!» – написал Андронов.

Журналист Игорь Рабинер также прокомментировал высказывания Этери Тутберидзе - после проката произвольной программы Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022 тренер сказала фигуристке, занявшей 4-е место: «Ну что ты так отпустила все? Что ты вообще перестала бороться?»