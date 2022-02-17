Шведский журналист о матче против России в олимпийском полуфинале: ужасное превосходство русских

«У русских есть домашняя база в лице КХЛ. Из 16 встреч после 2004 года Швеция выиграла у России только две. Это просто ужасное превосходство русских», — сказал Веннерхольм.

16 февраля россияне обыграли сборную Дании со счетом 3:1. В составе российской команды забивали Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов. Для россиян это уже третья победа в четырех матчах на Олимпиаде в Пекине. Отечественные хоккеисты уступили только чехам в групповом раунде.