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Шведский журналист о матче против России в олимпийском полуфинале: ужасное превосходство русских

Российская сборная по хоккею, Олимпиада 2018, архив ФОТО: DAVID W CERNY/REUTERS

Шведский журналист Матс Веннерхольм поделился ожиданиями от матча полуфинала олимпийского хоккейного турнира, в котором сборная Швеции сыграет с Россией, передает Gazeta.ru.

«У русских есть домашняя база в лице КХЛ. Из 16 встреч после 2004 года Швеция выиграла у России только две. Это просто ужасное превосходство русских», — сказал Веннерхольм.

16 февраля россияне обыграли сборную Дании со счетом 3:1. В составе российской команды забивали Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов. Для россиян это уже третья победа в четырех матчах на Олимпиаде в Пекине. Отечественные хоккеисты уступили только чехам в групповом раунде.

Полуфинальный матч Россия — Швеция будет тренслироваться Rus.Postimees и телеканалом Дуо 7 18 февраля в 15:45. Во втором полуфинале сыграют команды Словакии и Финляндии.

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