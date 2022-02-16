Олимпиада в Пекине ⟩ Снова допинг. Проба украинской спортсменки показала сразу три запрещенных вещества

Допинг-проба была взята во время Олимпиады в Пекине 10 февраля. Ее исследование показало наличие в крови спортсменки местеролона, метилгексанамина и гептаминола.

Лыжница уже проинформирована, что ее подозревают в нарушении антидопинговых правил. На время разбирательств она отстранена от участия в соревнованиях.

На Олимпиаде в Пекине женщинам осталось пробежать только марафон.

Ранее Каминская принимала участие в спринте и гонке классическим стилем. Оба раза она заняла места в восьмом десятке.