Олимпиада в Пекине ⟩ Снова допинг. Проба украинской спортсменки показала сразу три запрещенных вещества

Допинг-проба была взята во время Олимпиады в Пекине 10 февраля. Ее исследование показало наличие в крови спортсменки местеролона, метилгексанамина и гептаминола.
Лыжница уже проинформирована, что ее подозревают в нарушении антидопинговых правил. На время разбирательств она отстранена от участия в соревнованиях.
На Олимпиаде в Пекине женщинам осталось пробежать только марафон.
Ранее Каминская принимала участие в спринте и гонке классическим стилем. Оба раза она заняла места в восьмом десятке.
Также в составе сборной Украины Каминская бежала в эстафете. При этом Каминскую сняли с середины дистанции, а сборную Украины дисквалифицировали в гонке как круговую. 34-летняя уроженка Белоруссии призналась, что не смогла нормально выступить из-за последствий перенесенного коронавируса, передает sport-express.