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Олимпиада в Пекине ⟩ Снова допинг. Проба украинской спортсменки показала сразу три запрещенных вещества

(FILES) In this file photo The World Anti-Doping Agency or WADA logo is pictured at the Russkaya Zima (Russian Winter) Athletics competition in Moscow on February 9, 2020. - The World Anti-Doping Agency (WADA) said April 30,2020 it has handed over the results of its investigations into hundreds of Russian athletes probed for doping offences to international federations for possible further action. WADA said in a statement it had provided case packages on 298 athletes to 29 anti-doping organisations, 27 international federations and one major event organisation. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) ФОТО: Kirill Kudryavtsev

Международное агентство допинг-тестирования опубликовало информацию, что в допинг-пробе украинской спортсменки Валентины Каминской обнаружены следы запрещенных веществ, сообщает пресс-служба организации.

Допинг-проба была взята во время Олимпиады в Пекине 10 февраля. Ее исследование показало наличие в крови спортсменки местеролона, метилгексанамина и гептаминола.

Лыжница уже проинформирована, что ее подозревают в нарушении антидопинговых правил. На время разбирательств она отстранена от участия в соревнованиях.

На Олимпиаде в Пекине женщинам осталось пробежать только марафон.

Ранее Каминская принимала участие в спринте и гонке классическим стилем. Оба раза она заняла места в восьмом десятке.

Также в составе сборной Украины Каминская бежала в эстафете. При этом Каминскую сняли с середины дистанции, а сборную Украины дисквалифицировали в гонке как круговую. 34-летняя уроженка Белоруссии призналась, что не смогла нормально выступить из-за последствий перенесенного коронавируса, передает sport-express.

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