Россиянин и украинец впервые будут стоять вместе на пьедестале на Олимпиаде в Пекине
Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзовую медаль в лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзовую медаль в лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Серебряным призёром стал украинец Александр Абраменко. Таким образом, россиянин и украинец впервые будут стоять вместе на пьедестале на Играх в Пекине.
Фристайл. Олимпийские игры. Пекин. Мужчины. Лыжная акробатика
1. Гуанпу Ци (Китай) — 129,00.
2. Александр Абраменко (Украина) — 116,50.
3. Илья Буров (Россия) — 114,93.
4. Пирмин Вернер (Швейцария) — 111,50.
5. Джастин Шёнефельд (США) — 106,50.
6. Кристофер Лиллис (США) — 103,00.
Абраменко принёс Украине первую медаль на Играх в Пекине, сообщает "Чемпионат".