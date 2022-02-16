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Россиянин и украинец впервые будут стоять вместе на пьедестале на Олимпиаде в Пекине

Фристайлисты Илья Буров (Россия, бронза) и Александр Абраменко (Украина, серебро). ОИ в Пекине 2022. ФОТО: DYLAN MARTINEZ/REUTERS

Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзовую медаль в лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Серебряным призёром стал украинец Александр Абраменко. Таким образом, россиянин и украинец впервые будут стоять вместе на пьедестале на Играх в Пекине.

Фристайл. Олимпийские игры. Пекин. Мужчины. Лыжная акробатика

1. Гуанпу Ци (Китай) — 129,00.

2. Александр Абраменко (Украина) — 116,50.

3. Илья Буров (Россия) — 114,93.

4. Пирмин Вернер (Швейцария) — 111,50.

5. Джастин Шёнефельд (США) — 106,50.

6. Кристофер Лиллис (США) — 103,00.

Абраменко принёс Украине первую медаль на Играх в Пекине, сообщает "Чемпионат".

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