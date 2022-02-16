Сколько можно?! Плющенко раскритиковал Трусову за короткую программу на Олимпиаде

Специалист раскритиковал спортсменку за то, что она решила включить в программу не отработанный на 100 процентов тройной аксель. «Да, на тренировках она способна прыгнуть чисто даже три акселя подряд! Причем то в одну сторону, то в другую. Но на соревнованиях — срыв за срывом. Сколько же можно наступать на эти грабли?!» — заявил Плющенко.