Песков ответил на вопрос о Путине и Валиевой

Путин 15 февраля провёл в Кремле переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, которые продлились более трех часов и завершились около 16:45 мск. Пресс-конференция политиков прошла сразу после официальной встречи. Выступление Валиевой началось в 16:52 мск.

"Нет, не смотрел. Готовился к пресс-конференции" - приводит "Чемпионат" ответ пресс-секретаря.