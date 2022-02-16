Ср, 16.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Песков ответил на вопрос о Путине и Валиевой

Камила Валиева, ОИ в Пекине, 2022, короткая программа. ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, смотрел ли Владимир Путин прокат российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.

Путин 15 февраля провёл в Кремле переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, которые продлились более трех часов и завершились около 16:45 мск. Пресс-конференция политиков прошла сразу после официальной встречи. Выступление Валиевой началось в 16:52 мск.

"Нет, не смотрел. Готовился к пресс-конференции" - приводит "Чемпионат" ответ пресс-секретаря.

Валиева лидирует после короткой программы на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине. В начале проката 15-летняя спортсменка сорвала тройной аксель, но справилась со всеми остальными элементами. Валиева показала результат 82,16 балла.

НАВЕРХ
Back