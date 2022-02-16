Прошедшая в произвольную Кийбус: это были действительно сильные эмоции!

«Если учесть все, что пришлось преодолеть ради этой Олимпиады, можно сказать, что я довольна своим выступлением, - прокомментировала 19-летняя спортсменка свою программу-минимум. - Учитывая все случившееся, результат мог быть намного хуже», - продолжила она.

Кийбус пояснила, что была глубоко расстроена своим неудачным выступлением на домашнем чемпионате Европы, но лавина поддержки дала ей понять, что причин для страданий нет. «Я бы хотела получить такую поддержку еще и показать свои возможности еще лучше».

Хорошим способом отвлечь внимание она назвала и связанные в основном с ногами травмы – они не оставили времени на размышления. «Поскольку различных проблем было очень много, у меня просто не было времени углубляться в них, думать как и почему, нужно было просто действовать», - сказала она.

Разумеется, фигуристка не оставила без внимания и особенности Олимпиады. «С одной стороны очень радуешься этому моменту, очень гордишься собой – тем, что вообще находишься здесь. Однако не хочешь мириться лишь с этим чувством предстартовой радости, хочешь ощущать его и после. Хочется соревноваться еще, хочется показать произвольную программу! Таких колебаний очень много, но в конце, когда уже катаешь программу – особенно когда уже прокатила половину и все прыжки остались позади – эти эмоции захлестывают действительно сильно!»