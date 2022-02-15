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При чем тут дедушка? В МОК объяснили, как запрещённое вещество могло попасть в организм Камилы Валиевой

ST PETERSBURG, RUSSIA - DECEMBER 26, 2021: Figure skater Kamila Valieva performs during an exhibition gala at the 2022 Russian Figure Skating Championships held at Yubileyny Arena. Alexander Demianchuk/TASS ФОТО: Alexander Demianchuk

Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд рассказал, как запрещённое вещество могло попасть в организм 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, чей допинг-тест ранее дал положительный результат.

По словам Освальда, оно могло попасть туда с продуктом, который употреблял её дедушка. Об этом сообщает журналист Том Шад в своём «твиттере», ссылаясь на слова чиновника.

Триметазидин мог попасть к Камиле Валиевой от дедушки. Пожилой мужчина принимает этот препарат из-за проблем с сердцем, дополняют "Вести.ру".

Дедушка часто встречает Камилу после тренировок и проводит с ней немало времени. Поэтому допускается возможность, что следы препарата могли попасть в еду или воду, которые потом употребила Камила. Этим можно объяснить невысокую концентрацию вещества и его разовое обнаружение.

Напомним, Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции МОК, ВWADA и ISU на решение РУСАДА о приостановке временного отстранения Валиевой, сдавшей положительный допинг-тест. Камилу допустили к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине, которые стартуют сегодня, 15 февраля, передает «Чемпионат».

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