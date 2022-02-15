При чем тут дедушка? В МОК объяснили, как запрещённое вещество могло попасть в организм Камилы Валиевой

По словам Освальда, оно могло попасть туда с продуктом, который употреблял её дедушка. Об этом сообщает журналист Том Шад в своём «твиттере», ссылаясь на слова чиновника.

Триметазидин мог попасть к Камиле Валиевой от дедушки. Пожилой мужчина принимает этот препарат из-за проблем с сердцем, дополняют "Вести.ру".

Дедушка часто встречает Камилу после тренировок и проводит с ней немало времени. Поэтому допускается возможность, что следы препарата могли попасть в еду или воду, которые потом употребила Камила. Этим можно объяснить невысокую концентрацию вещества и его разовое обнаружение.