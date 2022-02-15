Михкель Устав, тренер Силдару: первая эмоция была немножко горькой

Набравшая 82,06 балла Сильдару уступила в финале Матильде Гремо (86,56) и Айлин Гу (86,23), хотя могла составить серьезную конкуренцию швейцарке и китаянке. Или же вовсе их обойти.

Но случилось так, что красивейшее выступление испортил последний прыжок – 1080 градусов, на котором при приземлении у Келли отстегнулось крепление и лыжа уехала. Да, тот же казус произошел с Силдару и в квалификации Big Air, на которой она завоевала 17-е место.

Хотя первая эмоция после соревнования была немного разочаровывающей, Устав верит, что станет лучше.

«Келли выполнила свою работу. То, что лыжа уехала, не совсем наша задача, - добавил он. – На первом месте сейчас вопросы, как расстегивается крепление в такой несложной ситуации. Мы выполняем этот элемент на тренировках пять-шесть раз подряд, на последнем спуске она также его выполняла. Но как только начинается важное соревнование, крепление расстегивается», - удивляется Устав. Он добавил, что ситуация была все же менее угрожающей, чем на Big Air, поскольку приземление Силдару на слоупстайле было намного чище.

Также тренер пояснил, что крепление было рассчитано на нагрузку до 110 кг. «Видимо, при приземлении сила оказалась мощнее и оно выскочило», - предположил Устав.

Но это не значит, что теперь придется искать новую фирму, занимающуюся креплениями.