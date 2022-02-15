Вт, 15.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Бронза принесла Силдару 45 000 евро

Келли Силдару, тренировка на хафпайпе. ФОТО: Tairo Lutter

На домашней странице Эстонского олимпийского комитета имеется информация о размере призовых для олимпийских медалистов. Завоевавшая сегодня в Пекине бронзовую медаль Келли Силдару может рассчитывать на 45 000 евро.

Это стоимость олимпийской бронзы. За серебряную медаль спортсмен получит 70 000, за золотую – 100 000 евро. Тренеры спортсменов получают премию эквивалентную 50% выплаченной спортсмену суммы.

Причем ЭОК премирует только тренеров с действующим профессиональным свидетельством. В их число входит и тренер Келли Михкель Устав.

Также завоеванная на Олимпийских Играх медаль значит и долгосрочную поддержку от ЭОК.

«Бронзовые и серебряные медалисты Олимпийских Игр начиная с 53 лет получают от фонда Kultuurkapital субсидию. По состоянию на февраль 2020 года размер субсидии для олимпийского серебряного медалиста составляет 2700 евро в год, бронзового – 2350 евро в год», - значится на домашней странице ЭОК.

НАВЕРХ
Back