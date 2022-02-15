Бронза принесла Силдару 45 000 евро

Это стоимость олимпийской бронзы. За серебряную медаль спортсмен получит 70 000, за золотую – 100 000 евро. Тренеры спортсменов получают премию эквивалентную 50% выплаченной спортсмену суммы.

Причем ЭОК премирует только тренеров с действующим профессиональным свидетельством. В их число входит и тренер Келли Михкель Устав.

Также завоеванная на Олимпийских Играх медаль значит и долгосрочную поддержку от ЭОК.