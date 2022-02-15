Бронза принесла Силдару 45 000 евро

Это стоимость олимпийской бронзы. За серебряную медаль спортсмен получит 70 000, за золотую – 100 000 евро. Тренеры спортсменов получают премию эквивалентную 50% выплаченной спортсмену суммы.
Причем ЭОК премирует только тренеров с действующим профессиональным свидетельством. В их число входит и тренер Келли Михкель Устав.
Также завоеванная на Олимпийских Играх медаль значит и долгосрочную поддержку от ЭОК.
«Бронзовые и серебряные медалисты Олимпийских Игр начиная с 53 лет получают от фонда Kultuurkapital субсидию. По состоянию на февраль 2020 года размер субсидии для олимпийского серебряного медалиста составляет 2700 евро в год, бронзового – 2350 евро в год», - значится на домашней странице ЭОК.