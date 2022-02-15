Видео ⟩ Дежавю: расстегнувшееся крепление помешало Силдару завоевать золото

После уверенного и красивого первого выступления, на котором Силдару заняла лидерскую позицию, она пошла на вторую попытку - улучшить результат. Все шло идеально вплоть до последнего прыжка, и с большой вероятностью тут также можно было ожидать высоких оценок, но в какой-то момент снова что-то пошло не так.

"Я планировала на второй попытке показать больше, но лыжа уехала с ноги, - рассказала Келли. - У меня такое очень-очень редко происходило, удивительно, что это случилось".