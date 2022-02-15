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Видео ⟩ Дежавю: расстегнувшееся крепление помешало Силдару завоевать золото

На финальных соревнования по слоупстайлу наша спортсменка Келли Силдару завоевала бронзовую медаль. Результат фристайлистки мог бы быть лучше, но во второй попытке ее снова подвело лыжное крепление. 

После уверенного и красивого первого выступления, на котором Силдару заняла лидерскую позицию, она пошла на вторую попытку - улучшить результат. Все шло идеально вплоть до последнего прыжка, и с большой вероятностью тут также можно было ожидать высоких оценок, но в какой-то момент снова что-то пошло не так.

"Я планировала на второй попытке показать больше, но лыжа уехала с ноги, - рассказала Келли. - У меня такое очень-очень редко происходило, удивительно, что это случилось".

Это самое настоящее дежавю, поскольку в квалификации Big Air произошло то же самое. И тогда Келли Силдару не прошла в финал.

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