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Болезненный удар для Ингрид Тандреволд - ее Олимпиада закончилась

Ингрид Тандреволд. ФОТО: GEORG HOCHMUTH/AFP

Норвежскую олимпийскую сборную поразил неожиданный удар, поскольку с Игр придется отправить домой биатлонистку Ингрид Ландмарк Тандреволд. Причину долго искать не надо: накануне в гонке преследования 25-летняя спортсменка еле дошла до финиша.

У Тандреволд и раньше были проблемы с сердцем. Самый ужасный случай был в 2019 году на Чемпионате мира, когда норвежка упала на трассе без сил. После ее множество раз обследовали, однако точная причина недомогания до сих пор не найдена.

В Пекине соревнования проводятся в высокогорье, это еще хуже воздействует на организм. Тандреволд не смогла выстоять в сложных условиях и в гонке преследования последовала реакция.

«Мы вместе с врачами пришли к решению, что Ингрид нельзя больше соревноваться. Мы хотим отправить ее обратно на родину и еще раз провести обследования. Мы должны сделать все для того, чтобы подобное больше никогда не повторилось», - сказал врач сборной Ларс Колсруд.

Разумеется, биатлонистка очень расстроена, но смотрит на картину в целом.

«Я бы хотела продолжить соревноваться в Пекине, особенно в рядах норвежской сборной. Но с учетом нынешних обстоятельств, мне больше нельзя состязаться. Мое здоровье тут важнее всего и мы должны были принять тяжелое решение. Надеюсь, у меня впереди долгая карьера и я смогу участвовать в крупных состязаниях», - подытожила Тандреволд.

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