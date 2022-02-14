Болезненный удар для Ингрид Тандреволд - ее Олимпиада закончилась

У Тандреволд и раньше были проблемы с сердцем. Самый ужасный случай был в 2019 году на Чемпионате мира, когда норвежка упала на трассе без сил. После ее множество раз обследовали, однако точная причина недомогания до сих пор не найдена.

В Пекине соревнования проводятся в высокогорье, это еще хуже воздействует на организм. Тандреволд не смогла выстоять в сложных условиях и в гонке преследования последовала реакция.

«Мы вместе с врачами пришли к решению, что Ингрид нельзя больше соревноваться. Мы хотим отправить ее обратно на родину и еще раз провести обследования. Мы должны сделать все для того, чтобы подобное больше никогда не повторилось», - сказал врач сборной Ларс Колсруд.

Разумеется, биатлонистка очень расстроена, но смотрит на картину в целом.