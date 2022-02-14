Множество недовольных. Олимпийский комитет Канады выразил крайнее разочарование решением CAS по делу Валиевой

«Ситуация, сложившаяся в связи с допинговым делом российской фигуристки, крайне неприятна и печальна для спортсменов. Олимпийский комитет Канады полностью привержен чистоте спорта, и мы твёрдо верим, что никому, кто имеет дело с допингом или другими коррупционными практиками, нет места в олимпийском движении. Олимпийскому комитету Канады не было разрешено официально участвовать в процессе, но мы внимательно следим за деталями дела и делаем всё возможное, чтобы обеспечить защиту интересов канадских фигуристов и всех чистых спортсменов. Хотя мы верим, что решение CAS было результатом справедливого процесса, мы крайне разочарованы этим результатом», — отмечается в заявлении главы COC Триши Смит.