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Допинг-скандал ⟩ Исполком МОК отказался проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов из-за Валиевой

Камила Валиева на тренировке, Пекин. ФОТО: Toby Melville

Независимый отдел разведки и расследований WADA будет разбираться в деле российской фигуристки Камилы Валиевой, говорится в сообщении агентства. Также отмечается, что WADA принимает решение выездной панели CAS, которая допустила фигуристку до личного турнира одиночниц на Олимпиаде в Пекине, но не удовлетворено им.

Сегодня, 14 февраля, CAS отклонил апелляции МОК, WADA и ISU по делу Валиевой.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у Валиевой. Согласно заявлению ITA, образец, который спортсменка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

Из-за этого перенесена церемония награждения медалистов командного турнира по фигурному катанию Игр-2022, передает sport-express.

Исполком Международного олимпийского комитета отказался проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине, если в ней будет участвовать российская спортсменка Камила Валиева. Об этом сообщается на сайте организации.

«В интересах справедливости по отношению ко всем спортсмена, было бы нецелесообразно проводить церемонию награждения медалью в командном зачете по фигурному катанию во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, поскольку в ней будет участвовать спортсмен, у которого положительная А-проба», — говорится в заявлении, которое передает "Новая газета".

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