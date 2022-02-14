Допинг-скандал ⟩ Исполком МОК отказался проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов из-за Валиевой

Сегодня, 14 февраля, CAS отклонил апелляции МОК, WADA и ISU по делу Валиевой.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у Валиевой. Согласно заявлению ITA, образец, который спортсменка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

Из-за этого перенесена церемония награждения медалистов командного турнира по фигурному катанию Игр-2022, передает sport-express.

Исполком Международного олимпийского комитета отказался проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине, если в ней будет участвовать российская спортсменка Камила Валиева. Об этом сообщается на сайте организации.