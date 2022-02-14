Камила Валиева расплакалась на плече у Этери Тутберидзе на тренировке
Российская фигуристка Камила Валиева расплакалась на плече у тренера Этери Тутберидзе во время тренировок, пишет eurosport.ru.
Российская фигуристка Камила Валиева расплакалась на плече у тренера Этери Тутберидзе во время тренировок, пишет eurosport.ru.
Она тренировалась на льду Столичного дворца спорта в Пекине. После неудачного проката спортсменка не смогла сдержать слез и расплакалась. На данный момент девушка готовится к соревнованиям в женском одиночном катании. Турнир начнется 15 февраля.
В прогоне короткой программы Камила упала с недокрученного тройного акселя, затем исполнила каскады тройной флип – тройной тулуп и тройной лутц – тройной тулуп. Журналист Джеки Вонг написал, что после этого 15-летняя фигуристка подъехала к борту, за которым стояла тренер Этери Тутберидзе, и расплакалась.
В воскресенье, 13 февраля, в Пекине завершились слушания выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о допинге. Заседание длилось почти семь часов. Организация пообещала объявить его результаты позже.