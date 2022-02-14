Камила Валиева расплакалась на плече у Этери Тутберидзе на тренировке

Она тренировалась на льду Столичного дворца спорта в Пекине. После неудачного проката спортсменка не смогла сдержать слез и расплакалась. На данный момент девушка готовится к соревнованиям в женском одиночном катании. Турнир начнется 15 февраля.

В прогоне короткой программы Камила упала с недокрученного тройного акселя, затем исполнила каскады тройной флип – тройной тулуп и тройной лутц – тройной тулуп. Журналист Джеки Вонг написал, что после этого 15-летняя фигуристка подъехала к борту, за которым стояла тренер Этери Тутберидзе, и расплакалась.