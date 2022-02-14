CAS рассказал о деталях слушания по делу Камилы Валиевой

«Слушание специальной коллегии Спортивного арбитражного суда началось в 20:34 и завершилось в 02:10 по пекинскому времени. Слушание проводилось посредством видеоконференции. На слушании присутствовали следующие стороны и их представители: Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), Международный союз конькобежцев (ISU), Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), Камила Валиева. Олимпийский комитет России (ОКР). Коллегия CAS сейчас обсуждает и вынесет своё решение 14 февраля 2022 года, около 2.00 вечера по пекинскому времени», — говорится в заявлении на официальном сайте CAS.

Таким образом, решение должно быть вынесено примерно в 8 утра мск 14 февраля.