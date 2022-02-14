Норвежская биатлонистка Ингрид Тандреволд пришла в сознание

Тандревольд стало плохо в концовке воскресной гонки. В начала гонки спортсменка шла третьей, но на подъеме потеряла силы и еле дошла до финиша, позволив себя обогнать множеству соперниц.

После пересечения финишной черты норвежка упала и лежала на снегу несколько минут. Самостоятельно покинуть трассу она не смогла. Золото и бронзу в гонке преследования выиграли ее соотечественницы Марте Олсбю-Ройселанн и Тирил Экхофф. Тандреволд заняла 14-е место.

"Я ничего не знаю, кроме того, что она находится в сознании. За ней ухаживает врач. Это немного омрачает празднование золотой и бронзовой медалей", - цитирует Ботнана TV2.

Наш комментатор, специалист по биатлону Маргус Адер предположил, что у Ингрид могла начаться аритмия. Но по официальной информации, к счастью, все не так серьезно.

«Она просто выложилась, чтобы догнать находившуюся на втором месте Эльвиру Эберг, - сказал врач норвежской сборной Ларс Колсруд. – Она просто растратила на подъеме силы и добралась до финиша с большим трудом. На финише ей стало тяжело и грустно из-за упущенной медали, она просто оказалась опустошена. Сознания спортсменка не теряла, но была крайне вымотана. Сказала лишь: «Я все испортила».

Колсруд дал понять, что Олимпиада для спортсменки может продолжиться. В программе биатлонистов еще эстафета и соревнование с общим стартом.

«Сейчас самое важное, чтобы она начала нормально есть и пить. Затем уже будем говорить о том, выйдет она на трассу или нет», - сказал доктор.