Кристьян Ильвес вернулся! «Летающий лыжник» показывает прекрасные результаты на тренировках

В первом туре тренировки по прыжкам с большого трамплина участвовало 16 спортсменов, но Ильвес обошел их всех, показав результат в 130,5 м при прыжке с трамплина.

Второй результат показал норвежец Эспен Бьорнстад – у него зафиксирован прыжок в 123,5 м. Итальянец Лакопо Бортолас не третьем месте.

Во втором туре среди 21 участиника Ильвес показал прыжок в 125,5 м – это при легком встречном ветре. Тем самым у него второе место. Дальше него прыгнул только австриец Йоханнес Лампартер – ему при достаточно сильном встречном ветре засчитали 135,5 м. Третий результат показал Бьорнстад – 130 мм (тоже при сильном ветре), но он проиграл Ильвесу по пунктамю

Двоеборцы проведут сегодня и третий тренировочный тур.

Тренер Кристьяна Ян Шмид уже вчера отметил, что, вероятно, наш спортсмен, несмотря на карантин, сумеет показать дальние прыжки.

«Он может очень хорошо прыгать. Он очень сильно мотивирован. Хотя в лыжной гонке, из-за карантина, результаты не идеальны. Сейчас невозможно сказать, в какой он форме. Но за прыжкам с трамплина наблюдать будет интересно», - сказал Шмид.

Соревнования по прыжкам с большого трамплина будут проводиться на Олимпиаде во вторник, 15 февраля. Участие Ильвеса в состязании зависит от того, в какой форме он находится в беге на лыжах. Это выяснится на завтрашней утренней тренировке.

Хотя Ильвес выходил на лыжах уже вчера, первая серьезная тренировка спортсмена будет завтра.