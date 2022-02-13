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Российские лыжники завоевали золото в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине

Александр Большунов. ФОТО: Sergei Bobylev

Мужская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету на Олимпийских играх – 2022 в Пекине. Серебро завоевала команда Норвегии. Тройку призёров замкнули французы. 

Победители эстафеты: 

1. Россия (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов) — 1:54.50,7

2. Норвегия (Эмиль Иверсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Йоханнес Клебо) — отставание +1.07,2 секунды

3. Франция (Ришар Жуве, Уго Лапалус, Клеман Парисс, Морис Манифика) +1.16,4.

Вчера, 12 февраля, золото в эстафете завоевали российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

 Это произошло после завоевания российскими лыжниками золота в эстафете.

Благодаря этой победе в активе сборной России теперь 4 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых наград. Это седьмое место в медальном зачёте зимних Олимпийских игр в Пекине.

В данный момент медальное лидерство у Германии (8 золотых, 5 серебряных, 1 бронзовая медали). Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

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