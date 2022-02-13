Российские лыжники завоевали золото в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине

Победители эстафеты:

1. Россия (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов) — 1:54.50,7

2. Норвегия (Эмиль Иверсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Йоханнес Клебо) — отставание +1.07,2 секунды

3. Франция (Ришар Жуве, Уго Лапалус, Клеман Парисс, Морис Манифика) +1.16,4.

Вчера, 12 февраля, золото в эстафете завоевали российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Это произошло после завоевания российскими лыжниками золота в эстафете.

Благодаря этой победе в активе сборной России теперь 4 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых наград. Это седьмое место в медальном зачёте зимних Олимпийских игр в Пекине.