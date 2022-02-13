Олимпиада в Пекине ⟩ Украинского спортсмена не накажут за политическое выступление на Олимпиаде в Пекине

«Да, происходят войны. Те или другие. Мы можем только сочувствовать тем, кто оказался в зоне военных действий. Я бы не стал уходить ни в какие обобщения. Президент МОК объяснил, что такое олимпийское перемирие и в чём его плюс. Мы хотим, чтобы все страны серьёзно относились к этому принципу, тогда мы будем жить в более безопасном мире. Тогда люди из разных стран смогут общаться, жить вместе в Олимпийской деревне», — приводит слова Дюби «Матч ТВ».