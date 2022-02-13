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Олимпиада в Пекине ⟩ Украинского спортсмена не накажут за политическое выступление на Олимпиаде в Пекине

Владислав Гераскевич. ФОТО: HANDOUT/IOC/OBS/Handout via Reuters

Исполнительный директор Международного олимпийского комитета Кристоф Дюби прокомментировал политическое заявление украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Олимпийских играх в Пекине.

Спортсмен показал в камеру плакат с цветами украинского флага, на нём было написано: «Нет войне на Украине».

«Да, происходят войны. Те или другие. Мы можем только сочувствовать тем, кто оказался в зоне военных действий. Я бы не стал уходить ни в какие обобщения. Президент МОК объяснил, что такое олимпийское перемирие и в чём его плюс. Мы хотим, чтобы все страны серьёзно относились к этому принципу, тогда мы будем жить в более безопасном мире. Тогда люди из разных стран смогут общаться, жить вместе в Олимпийской деревне», — приводит слова Дюби «Матч ТВ».

Отметим, что подобным заявлением Гераскевич нарушил правила Игр. Согласно Олимпийской хартии, политические акции во время соревнований запрещены.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что после проведённого разговора со спортсменом его не будут наказывать, передает "Чемпионат".

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