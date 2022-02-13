Олимпиада в Пекине ⟩ Валиева получила 26-й стартовый номер на короткую программу Олимпиады

Россиянка выйдет на лед 26-й, ее соотечественницы Александра Трусова и Анна Щербакова выйдут на лед под номерами 28 и 29.

13 февраля Валиева вышла на тренировку.

Олимпиада-2022 проходит в Пекине с 4 по 20 февраля. Одиночный турнир у женщин стартует 15 февраля, а произвольную программу фигуристки представят 17 февраля.

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) сегодня, 13 февраля, рассмотрит дело Камилы Валиевой, чья допинг-проба дала положительный результат. Решение о том, выступит ли она в соревнованиях, будет оглашено в понедельник.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, которое после апелляции было снято.

Сейчас Валиевой разрешено продолжить участие в Олимпийских играх в Пекине.