Спортивный арбитраж огласит решение по делу фигуристки Валиевой 14 февраля

"Ожидается, что решение будет доведено до сведения сторон во второй половине дня в понедельник, 14 февраля", - говорится в сообщении на сайте суда в субботу.

В нем отмечается, что решение будет принято в воскресенье в 20:30 по пекинскому времени (14:30 по эстонскому).

Также Международный союз конькобежцев направил жалобу в CAS по делу Валиевой, она зарегистрирована вместе с жалобами МОК и WADA. Три жалобы будут рассмотрены вместе.

Арбитрами выступят судьи из Италии, США, Словении.

Инцидент с допинг-пробами фигуристки Камилы Валиевой

7 февраля на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине россияне заняли первое место. Однако церемония награждения была отложена без объяснения причин. В тот же день РУСАДА получило неблагоприятный результат анализа Валиевой и наложило на 15-летнюю спортсменку временное отстранение, которое было успешно оспорено.

В пятницу Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества.