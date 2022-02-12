Российские лыжницы расплакались на финише, завоевав олимпийское золото в эстафете
Российские лыжницы расплакались на финише эстафетной гонки на Олимпийских играх – 2022 в Пекине, момент попал в телеэфир.
Российские лыжницы расплакались на финише эстафетной гонки на Олимпийских играх – 2022 в Пекине, момент попал в телеэфир.
Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова завоевали историческое золото, пишет "Чемпионат". Именно финишный этап Степановой позволил россиянкам выиграть олимпийскую гонку. На последнем круге эстафеты Вероника уверенно разобралась с немецкой лыжницей Софи Крель, выиграв гонку с 18-секундным преимуществом.
Серебряные медали гонки достались сборной Германии. Тройку лучших замкнули спортсменки из Швеции, следом финишировали сборные Финляндии и Норвегии.