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Российские лыжницы расплакались на финише, завоевав олимпийское золото в эстафете

Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова, победительницы лыжной гонки, ОИ в Пекине 2022. ФОТО: AARON FAVILA/AP

Российские лыжницы расплакались на финише эстафетной гонки на Олимпийских играх – 2022 в Пекине, момент попал в телеэфир.

Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова завоевали историческое золото, пишет "Чемпионат". Именно финишный этап Степановой позволил россиянкам выиграть олимпийскую гонку. На последнем круге эстафеты Вероника уверенно разобралась с немецкой лыжницей Софи Крель, выиграв гонку с 18-секундным преимуществом.

Серебряные медали гонки достались сборной Германии. Тройку лучших замкнули спортсменки из Швеции, следом финишировали сборные Финляндии и Норвегии.

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