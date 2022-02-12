Олимпиада в Пекине ⟩ Сборная России выиграла золото в лыжной женской эстафете
Женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золотые медали Олимпийских игр в Пекине в эстафете 4x5 км.
Женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золотые медали Олимпийских игр в Пекине в эстафете 4x5 км.
В составе российской команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Именно финишный этап Степановой позволил россиянкам выиграть олимпийскую гонку. Серебряные медали гонки достались сборной Германии, передает "Чемпионат".