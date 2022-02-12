СМИ: Валиевой и другим давали таблетки, а что именно в них — не говорили

Перед Играми-2008 доктор был замешан в допинговом скандале с российскими гребцами и, чтобы сократить им срок дисквалификации, взял вину на себя. Рядом с Валиевой Шветского впервые заметили в октябре. Именно он встречал фигуристку со льда на турнире в Финляндии. Получается, что врач присоединился к группе Тутберидзе на сборах перед сезоном.