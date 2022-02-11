Фрида Карлссон потеряла сознание после скиатлона на Олимпиаде в Пекине

«Я очнулась, когда мне в рот налили сок. Думаю, причина потери сознания кроется в различных факторах. Было холодно, я чувствовала сильное напряжение, которое потом немного ушло, из-за чего я была пуста. Мне было тяжело», — приводит слова Карлссон SVT.