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Фрида Карлссон потеряла сознание после скиатлона на Олимпиаде в Пекине

Фрида Карлссон. ФОТО: PHILIPP GUELLAND/EPA

Шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала, что потеряла сознание после скиатлона на Олимпийских играх в Пекине. Карлссон, которая была одной из фавориток гонки, финишировала лишь пятой.

«Я очнулась, когда мне в рот налили сок. Думаю, причина потери сознания кроется в различных факторах. Было холодно, я чувствовала сильное напряжение, которое потом немного ушло, из-за чего я была пуста. Мне было тяжело», — приводит слова Карлссон SVT.

Победу в скиатлоне на Олимпийских играх-2022 одержала норвежская лыжница Терезе Йохауг. Серебряную медаль завоевала россиянка Наталья Непряева. Бронза досталась австрийской спортсменке Терезе Штадлобер.

После гонки Карлссон вышла к журналистам в слезах и рассказала о плохом самочувствии.

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