Хоккеисты сборной России досрочно вышли в четвертьфинал Олимпиады
Сборная России гарантировала первое место в группе, после того как чехи и швейцарцы потеряли очки в очном противостоянии
Сборная России гарантировала первое место в группе, после того как чехи и швейцарцы потеряли очки в очном противостоянии
Российские хоккеисты досрочно вышли в четвертьфинал Олимпиады, после того как матч между их соперниками по группе швейцарцами и чехами перешел в овертайм.
Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. Шайбу у чехов забросил Иржи Смейкал (пятая минута), швейцарцы ответили голом Гаэтана Хааса (девятая).
Овертайм также завершился без заброшенных шайб, а в серии буллитов победу одержали чехи благодаря точному броску Давида Крейчи. Итоговый счет матча — 2:1.