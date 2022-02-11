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Хоккеисты сборной России досрочно вышли в четвертьфинал Олимпиады

Хоккей, Россия-Германия. Иллюстративное фото ФОТО: USA TODAY Network/USA TODAY Sports/Sipa USA

Сборная России гарантировала первое место в группе, после того как чехи и швейцарцы потеряли очки в очном противостоянии

Российские хоккеисты досрочно вышли в четвертьфинал Олимпиады, после того как матч между их соперниками по группе швейцарцами и чехами перешел в овертайм.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. Шайбу у чехов забросил Иржи Смейкал (пятая минута), швейцарцы ответили голом Гаэтана Хааса (девятая).

Овертайм также завершился без заброшенных шайб, а в серии буллитов победу одержали чехи благодаря точному броску Давида Крейчи. Итоговый счет матча — 2:1.

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