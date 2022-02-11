Олимпиада в Пекине ⟩ Лучшие моменты хоккейного матча Россия-Дания
Продолжаются Олимпийске Игры в Пекине. Предлагаем вам посмотреть лучшие моменты хоккейного матча Россия-Дания.
Продолжаются Олимпийске Игры в Пекине. Предлагаем вам посмотреть лучшие моменты хоккейного матча Россия-Дания.
Встреча группового этапа завершилась победой российской команды со счётом 2:0.
На 29-й минуте шайбу забросил форвард сборной России Павел Карнаухов. На последней минуте встречи второй гол россиян в пустые ворота забил Кирилл Семёнов.
В следующем матче россияне сыграют с командой Чехии.