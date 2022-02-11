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Олимпиада в Пекине ⟩ Лучшие моменты хоккейного матча Россия-Дания

Продолжаются Олимпийске Игры в Пекине. Предлагаем вам посмотреть лучшие моменты хоккейного матча Россия-Дания.

Встреча группового этапа завершилась победой российской команды со счётом 2:0.

На 29-й минуте шайбу забросил форвард сборной России Павел Карнаухов. На последней минуте встречи второй гол россиян в пустые ворота забил Кирилл Семёнов. 

В следующем матче россияне сыграют с командой Чехии. 

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