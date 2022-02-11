Британский журналист — Камиле Валиевой: ты чистая? Ты принимала допинг?

«Ты чистая? Ты принимала допинг?» — прокричал журналист в микст-зоне на Олимпиаде-2022 в Пекине, обращаясь к Валиевой. Камила не ответила и прошла мимо, закрыв лицо капюшоном.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе отказалась общаться со СМИ на фоне новости о том, что допинг-тест её подопечной Камилы Валиевой дал положительный результат, передает «Чемпионат».

Валиеву временно отстранили от Олимпиады-2022 в Пекине, после того как в её допинг-пробе обнаружили триметазидин. Спортсменка оспорила наложение временного отстранения 9 февраля, и в тот же день состоялось слушание. Было принято решение отменить временное отстранение Камилы, что позволило ей продолжить участие в Олимпиаде.

МОК собирается опротестовать данное решение об отмене отстранения и разрешения ей продолжить Олимпиаду, дело рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS).

Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с большим заявлением по делу о положительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой.

«8 февраля 2022 года после окончания командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх 2022 года Олимпийский комитет России получил информацию от Международного агентства по тестированию (ИТА) о том, что Российское антидопинговое агентство РУСАДА применило к Спортсменке (Валиевой. — Прим. «Чемпионата») временное отстранение начиная с 8 февраля 2022 года, 11.36 утра (по пекинскому времени).

Временное отстранение было применено в связи с получением из Стокгольмской антидопинговой лаборатории уведомления о неблагоприятном результате анализа допинг-пробы Спортсменки, взятой 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию в г. Санкт-Петербурге.

В допинг-пробе спортсменки была обнаружена запрещённая субстанция «триметазидин», относящаяся к классу S4.4 Запрещённого списка ВАДА 2021 года.

Допинг-проба спортсменки, которая дала положительный результат, не относится к периоду проведения Олимпийских игр. При этом Спортсменка до и после 25 декабря 2021 года неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине в ходе турнира по фигурному катанию. Все результаты — отрицательные.

Статус временного отстранения предполагает, что Спортсменка с 8 февраля 2022 года не имела права участвовать в российских и международных соревнованиях до момента вынесения окончательного решения по её делу.

Для защиты прав и интересов российской спортсменки к данному делу были привлечены квалифицированные юристы, которые оказывают Спортсменке всю необходимую юридическую помощь.

В соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами и Всемирным антидопинговым кодексом спортсменка запросила в РАА «РУСАДА» проведение слушаний в ускоренном порядке относительно применённого к ней временного отстранения.

Слушания состоялись 9 февраля 2022 года. По итогам слушаний Дисциплинарный комитет РАА «РУСАДА» отменил применённое к Спортсменке временное отстранение. Указанное решение вступило в силу немедленно.

В соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами и Всемирным антидопинговым кодексом решение Дисциплинарного антидопингового комитета РАА «РУСАДА» о снятии временного отстранения может быть обжаловано заинтересованными сторонами в Спортивном арбитражном суде в г. Лозанне (КАС).

Таким образом, в настоящее время Спортсменка имеет право тренироваться и принимать участие в соревнованиях в полном объёме без ограничений до тех пор, если Спортивным арбитражным судом не вынесено иное решение относительно её статуса применительно к Олимпийским играм.

В любом случае по существу возможного антидопингового нарушения дисциплинарное расследование будет проводиться РАА «РУСАДА» в соответствии с применимыми правилами в установленном порядке.

С учётом того, что положительная допинг-проба спортсменки была взята не во время Олимпийских игр, результаты спортсменки и результаты командного турнира во время Олимпийских игр не подлежат автоматическому пересмотру.

Кроме того, Олимпийский комитет России обращает внимание на тот факт, что допинг-проба спортсменки, отобранная после чемпионата Европы по фигурному катанию в январе 2022 года, а также её допинг-проба, взятая во время Олимпийских игр, дали отрицательный результат.

Олимпийский комитет России предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы защитить права и интересы членов Команды ОКР и сохранить честно завоёванную золотую олимпийскую медаль.