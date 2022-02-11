Официально ⟩ Декабрьская допинг-проба Валиевой дала положительный результат

Валиева принимала участие в командном турнире Олимпиады в Пекине в составе сборной России, выигравшей золотые медали Олимпиады.
Однако церемония награждения была отложена: сначала ее перенесли на вторник, а затем - на неопределенное время. Пресс-служба МОК сообщила РИА Новости, что возникла ситуация, потребовавшая юридических консультаций с Международным союзом конькобежцев (ISU). Позднее издание Insidethegames сообщило, что задержка церемонии награждения связана с допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой.
"Допинг-проба Валиевой, взятая 25 декабря 2021 года на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, показала содержание запрещенного вещества триметазидин, - сообщается в релизе. - Результат был доложен аккредитованной в WADA антидопинговой лабораторией в Стокгольме 8 февраля. После этого спортсменка была условно отстранена Российским антидопинговым агентством (РУСАДА)".
"Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, Валиева, которой 15 лет, находится в статусе "защищенной персоны", который применяется в отношении лиц в возрасте до 16 лет. Информация об открытии дела в отношении спортсмена в подобном статусе не подлежит обязательному обнародованию. Однако в связи с тем, что ряд СМИ не проявил уважения к данному статусу спортсменки и выпустил сообщения, основывающиеся на неофициальной информации, ITA осознает необходимость обнародовать информацию официально в связи с повышенным публичным интересом", - говорится также в сообщении.