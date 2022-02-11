Официально ⟩ Декабрьская допинг-проба Валиевой дала положительный результат

Валиева принимала участие в командном турнире Олимпиады в Пекине в составе сборной России, выигравшей золотые медали Олимпиады.

Однако церемония награждения была отложена: сначала ее перенесли на вторник, а затем - на неопределенное время. Пресс-служба МОК сообщила РИА Новости, что возникла ситуация, потребовавшая юридических консультаций с Международным союзом конькобежцев (ISU). Позднее издание Insidethegames сообщило, что задержка церемонии награждения связана с допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой.

"Допинг-проба Валиевой, взятая 25 декабря 2021 года на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, показала содержание запрещенного вещества триметазидин, - сообщается в релизе. - Результат был доложен аккредитованной в WADA антидопинговой лабораторией в Стокгольме 8 февраля. После этого спортсменка была условно отстранена Российским антидопинговым агентством (РУСАДА)".