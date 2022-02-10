Олимпиада в Пекине ⟩ Швейцарский горнолыжник Шабло на большой скорости врезался в ограждение
Швейцарец Янник Шабло во время скоростного спуска на Играх в Пекине в рамках горнолыжной комбинации не справился с управлением и на скорости больше 100 км/ч улетел в ограждение и получил травмы разной степени тяжести.
22-летний спортсмен не сумел самостоятельно подняться. У него оказались травмированы рука, нога и грудь.
После оказания первой медицинской помощи горнолыжника эвакуировали на специальных носилках.