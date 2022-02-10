Непряева расплакалась после финиша на Олимпиаде и отказалась общаться с журналистами

«Конечно, обидно. Все девочки, которые сегодня быстровато начали, быстро закончили. Горы, такой снег - все коварно. Думаю, было бы менее обидно, если бы Наташа проиграла три секунды, а не одну десятую. Не могу более обидную гонку для нее вспомнить. Понятно, что она не хочет сейчас общаться. На все нужно время. Не надо лезть в душу, когда тяжело. Все пройдет, - сказала Вяльбе журналистам. - Сегодня Юля Ступак тактически лучше всех провела гонку. Таня Сорина тоже очень хорошо, но могла поспокойнее начать. Йохауг нашла в себе силы. Болела ли за финку? Нет, а что мне за нее болеть? Мне было все равно, кто победит".