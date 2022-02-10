С Камилы Валиевой снято отстранение. Россия сохранит золото в командном турнире ОИ-2022

«Команде юристов удалось добиться снятия решения об отстранении Валиевой», — сказал источник «Чемпионату».

Несмотря на это, на данное решение ещё может быть подана апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Согласно кодексу WADA, спортсмен временно отстраняется при наличии неблагоприятного результата допинг-пробы (если в ней содержится вещество, не считающееся особым — каковым и является препарат, обнаруженный у Валиевой). Данное положение дублируется в документах МОК и ISU.

Дополнение: В ситуации с российской фигуристкой ключевой момент — молчание всех официальных сторон. Если опираться на официальные заявления, то Камила Валиева не просто не отстранена, ей не предъявлено никаких обвинений. Её статус неизменен.

Ранее сборная России выиграла командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2022, но церемония награждения до сих пор не была проведена. Появилась информация, что допинг-тест 15-летней Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе.