Американская лыжница взяла на спринт два левых ботинка

Как сообщает Team USA, олимпийский спринт Бреннан выглядел разочаровывающим с самого начала её четвертьфинала. Она появилась на месте старта с двумя левыми лыжными ботинками, её положение спасли представители мужской сборной, доставившие правый ботинок из Олимпийской деревни.

На этом проблемы Бреннан не закончились — она упала, когда вытолкнулась из створа ворот в четвертьфинале, и оказалась в снегу. У неё были проблемы со стартовыми воротами в спринте и ранее, поэтому последние шесть недель она работала над ними в Анкоридже со своим парнем Тайлером.