Американская лыжница взяла на спринт два левых ботинка
33-летняя представительница сборной США по лыжным гонкам Рози Бреннен оказалась в неловкой ситуации незадолго до старта забегов 1/4 финала женского спринта свободным стилем на Олимпийских играх.
33-летняя представительница сборной США по лыжным гонкам Рози Бреннен оказалась в неловкой ситуации незадолго до старта забегов 1/4 финала женского спринта свободным стилем на Олимпийских играх.
Как сообщает Team USA, олимпийский спринт Бреннан выглядел разочаровывающим с самого начала её четвертьфинала. Она появилась на месте старта с двумя левыми лыжными ботинками, её положение спасли представители мужской сборной, доставившие правый ботинок из Олимпийской деревни.
На этом проблемы Бреннан не закончились — она упала, когда вытолкнулась из створа ворот в четвертьфинале, и оказалась в снегу. У неё были проблемы со стартовыми воротами в спринте и ранее, поэтому последние шесть недель она работала над ними в Анкоридже со своим парнем Тайлером.
В финале Бреннан стала лишь четвёртой, уступив победительнице из Швеции Йонне Сундлинг 4,5 секунды. Второе место – у другой шведки Майи Дальквист, а замкнула тройку лучших Джессика Диггинс из США.