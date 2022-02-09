Существенно дополнено ⟩ Валиеву не допустят до личного турнира, а медали командника у сборной России под вопросом

Как стало известно изданию "Спорт-экспресс", Камила Валиева, которая подозревается в нарушении антидопинговых правил, будет отстранена от соревнований и не допущена до личного турнира одиночниц.

Однако окончательное решение о сроке наказания (или даже об оправдании) может быть принято уже после завершения Игр в Пекине, как это произошло четыре года назад с керлингистом Александром Крушельницким и бобслеисткой Надеждой Сергеевой.

При этом сборную ОКР практически гарантированно лишат золотых медалей командного турнира. В настоящий момент на МОК оказывается по этому поводу серьезное давление, частью которого являются публикация конфиденциальной информации на британском портале Inside the Games.

Ранее этот ресурс сообщил, что награждение чемпионов и призеров командного турнира фигуристов отложено из-за проблем с допинг-пробой 15-летней чемпионки России Камилы Валиевой. Валиева выступала в составе сборной ОКР в командном турнире и стала первой фигуристкой в олимпийской истории, приземлившей четверной прыжок.

Согласно неофициальной информации, Валиева еще до отъезда в Пекин стала положительный текст на кардиологический препарат, который не влияет на спортивные качества в фигурном катании, но внесен в Запрещенный список ВАДА. Решение о наказании Камилы будет принимать Международный союз конькобежцев и Всемирное антидопинговое агентство.

В понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине. В составе сборной России выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду). Сборная США завоевала серебряные медали, японская команда - бронзовые.

Твит о допинг-пробе Валиевой. ФОТО: Postimees

Твиттер-канал InsidetheGames, опубликовавший скандальную новость.

Английский The Guardian утверждает, что найденное в допинг-пробе российской фигуристки вещество не может повлиять на улучшение ее результатов. Издание отмечает, что в настоящий момент юридические споры ведутся из-за периода сдачи допинг-теста.

Запрещенный препарат, найденный в пробе Камилы Валиевой, не способствует повышению спортивных результатов и используется для лечения кардиологических проблем, сообщают источники «Спорт-Экспресс».

По словам источников РБК, может идти о препарате под названием триметазидин.

«В допинг-пробе, взятой в декабре у Валиевой, не нашли никаких наркотических средств. Речь идет о триметазидине», — сказал один из собеседников. Информацию подтвердил второй источник.

В среду издание Inside the Games сообщило, что причиной задержки награждения золотыми медалями российской команды по фигурному катанию стал допинг-тест Камилы Валиевой. Издание уточняло, что дополнительной проблемой в этом случае является возраст спортсменки. Ей еще нет 16 лет, а потому официально ее не могут обвинить в нарушении антидопинговых правил. Именно с этим и связано затянувшееся разбирательство.

По данным Inside the Games, на данный момент несколько групп юристов пытаются найти выход из сложившейся ситуации. Указывается, что решение может быть принято уже завтра. Издание уточнило, что Валиева может избежать серьезного наказания именно в силу ее возраста.