Допинг-скандал на Олимпиаде ⟩ Информация об отстранении Валиевой не подтверждается

Ранее издание "Спорт-экспресс" сообщило, что Камила Валиева, которая подозревается в нарушении антидопинговых правил, будет отстранена от соревнований и не допущена до личного турнира одиночниц.

К вечеру 9 февраля редакция "Спорт-экспресс" передала, что информация о лишении сборной России золотых медалей в командном турнире фигуристов и отстранении Камилы Валиевой от индивидуальных соревнований не находит подтверждения. "Решение по делу Валиевой, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил, пока не принято. 15-летнюю спортсменку еще могут признать невиновной в инциденте с положительным тестом на кардиологический препарат триметазидин. В данный момент над этим вопросом работают юристы Олимпийского комитета России и МОК. Если невиновность Валиевой в итоге будет доказана, сборная России сохранит за собой золотые медали командного турнира", - пишет "Спорт-экспресс" и приносит извинения спортсменке и читателям за непроверенную информацию.

Официальное заявление МОК на эту тему ожидается в четверг в 13.00 по пекинскому времени.

Валиева выступала в составе сборной ОКР в командном турнире и стала первой фигуристкой в олимпийской истории, приземлившей четверной прыжок.

Согласно неофициальной информации, Валиева еще до отъезда в Пекин сдала положительный тест на кардиологический препарат, который не влияет на спортивные качества в фигурном катании, но внесен в Запрещенный список ВАДА. Решение о наказании Камилы будет принимать Международный союз конькобежцев и Всемирное антидопинговое агентство.

В понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине. В составе сборной России выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду). Сборная США завоевала серебряные медали, японская команда - бронзовые.

Твит о допинг-пробе Валиевой. ФОТО: Postimees

Твиттер-канал InsidetheGames, опубликовавший скандальную новость.

Английский The Guardian утверждает, что найденное в допинг-пробе российской фигуристки вещество не может повлиять на улучшение ее результатов. Издание отмечает, что в настоящий момент юридические споры ведутся из-за периода сдачи допинг-теста.

Запрещенный препарат, найденный в пробе Камилы Валиевой, не способствует повышению спортивных результатов и используется для лечения кардиологических проблем, сообщают источники «Спорт-Экспресс».

В среду издание Inside the Games сообщило, что причиной задержки награждения золотыми медалями российской команды по фигурному катанию стал допинг-тест Камилы Валиевой. Издание уточняло, что дополнительной проблемой в этом случае является возраст спортсменки. Ей еще нет 16 лет, а потому официально ее не могут обвинить в нарушении антидопинговых правил. Именно с этим и связано затянувшееся разбирательство.

По данным Inside the Games, на данный момент несколько групп юристов пытаются найти выход из сложившейся ситуации. Указывается, что решение может быть принято уже завтра. Издание уточнило, что Валиева может избежать серьезного наказания именно в силу ее возраста.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет комментировать ситуацию с допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе WADA.