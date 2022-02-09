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«У нас чудный допинг». Российские фигуристы уже попадались на запрещённых веществах

Dopingukütt. ФОТО: Alexander Demianchuk/TASS/Scapix

Подозрение в употреблении допинга одним из членов сборной России по фигурному катанию ошарашило. Теперь судьбу золота в команднике решают чиновники из Международного олимпийского комитета и Международного союза конькобежцев. А "чемпионат" вспоминает допинг-скандалы российских спортсменов. 

Российские специалисты уверяют, что ничего подобного произойти не могло, все это не более чем провокация зарубежных СМИ. Однако российские спортсмены не раз горели на допинге.

Допинг при простуде

Елена Бережная несколько раз за карьеру сталкивалась с непреодолимыми трудностями. На фоне скандала на Олимпиаде-2002, когда ей и её партнёру Антону Сихарулидзе пришлось поделиться золотом с канадской парой Сале/Пеллетье, история с положительной-допинг пробой фигуристки немного затерялась, но серьёзно повлияла на исход событий.

На чемпионате Европы 2000 года спортсменка неумышленно применила запрещённый препарат вместе со средством от простуды, которое ей прописал знакомый американский врач. Результат россиян был аннулирован, а на следующий чемпионат мира фигуристы не попали из-за дисквалификации.

Боброва и мельдоний

Странная история приключилась с Екатериной Бобровой. То, что в пробе фигуристки на допинг был обнаружен мельдоний, стало известно в 2016 году. Препарат был запрещён ВАДА тогда же. То есть Екатерина принимала его в момент изменения правил. Вероятно, именно это и стало причиной путаницы. 

«Я сначала не поверила, думала, это шутка. Была уверена, что чиста, убеждала всех — либо фамилия не моя, либо пробы спутали. Невозможно было так попасться, потому что про этот мельдоний нас десять тысяч раз предупредили. Я его действительно принимала тогда, когда он был разрешён, но с начала сезона прекратила, потому что стало нельзя. Я была одновременно в панике и убеждена, что невиновна, и готова была просто по головам идти, чтобы это доказать. Ведь спортсменов, попавшихся на допинге, ненавидит весь мир, поэтому главной задачей было очистить моё имя, нашу репутацию как чистых атлетов», — рассказывала Боброва «Матч ТВ».

ISU оправдал спортсменку ввиду низкой концентрации препарата в допинг-пробе и длительного срока его выведения из организма, но из-за пережитого Екатерина ещё долго не хотела возвращаться в спорт.

10 лет за фуросемид

Запятнала своё имя и Мария Сотскова. В марте 2020 года допинг-офицеры РУСАДА прибыли к спортсменке, чтобы взять тест во внесоревновательный период. Фигуристка объясняла, что уже не тренируется и фактически завершила карьеру, но анализ ей всё-таки пришлось сдать. В нём нашли следы запрещённого препарата, предположительно, фуросемида.

Сотскова заявила, что употребляла его по назначению врача, однако впоследствии выяснилось, что клиника, в которой Мария проходила лечение, не имеет лицензии. В итоге спортсменку отстранили от любой деятельности, связанной со спортом, сроком на 10 лет.

Фуросемид и другие мочегонные препараты чаще всего становятся причиной дисквалификации фигуристов. Сами по себе они не являются допингом, но из-за своих свойств способствуют скрытию следов употребления других веществ.

В 2008 году в махинациях с фуросемидом был замечен Юрий Ларионов. Фигурист боролся с лишним весом и прибег к радикальным мерам. За это его наказали двумя годами дисквалификации. Позднее срок был сокращён до полутора лет. Но ни ему, ни перспективной юниорке Оксане Нагаталий, также замешанной в допинговом скандале, это не помогло. Больших успехов фигуристы впоследствии так и не добились.

Очередное пятно на репутацию российского спорта поставила Анастасия Шакун, выступающая в танцах на льду. Спортсменка была отстранена от соревнований на год за нарушение антидопинговых правил. В 2018 году на рядовом турнире в Чехии она сдала положительный тест на фуросемид. Им Шакун пыталась снять отёк глаза. А вот Александра Кошевая лечила ногу торасемидом — разновидностью препарата, относящегося к классу диуретиков. Причём делала это, не советуясь с врачами, подтверждая существование недостатков в просветительской работе в сфере антидопинга.

Шаботова подставила сама себя

Резонансной получилась история юниорки Анастасии Шаботовой. В 13 лет фигуристка прославилась на всю страну благодаря яркому эфиру, в котором рассказала о «главном секрете» большого спорта. По её словам, чтобы быть успешной, нужно «выпить много допинга», а затем объявила, что этой схемой активно пользуются в «Хрустальном». Обвинив фигуристок Этери Тутберидзе в грязных методах работы, Шаботова подставила саму себя. После этого на спортсменку полилась критика, и ей пришлось сменить федерацию. Сейчас Анастасия выступает за Украину.

«Мне очень жаль, что у неё только такая формула успеха. То есть она не считает, что ей нужно выйти на лёд и поработать посильнее. Прочитав её слова, я только об этом подумала: ну хорошо, удачи тебе в поиске правильного допинга. Наверное, правильный допинг — это от тренера и от мамы», — так отреагировала на заявление Шаботовой сама Этери Георгиевна в интервью Владимира Познера. Однако, сама того не ведая, породила ещё больше слухов.

Мощное восхождение Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в этом сезоне стало причиной для ожесточённых споров. Фигуристов обвиняли в блате после того, как дебютантам удалось пробиться на свою первую Олимпиаду. После каждого старта журналисты провоцировали пару, задавая неуместные вопросы, а они и не думали молчать. Глеб шутил и про блат, и про допинг.

«У нас же чудный допинг, всегда с нами, поэтому посмотрим, как получится», — говорил Смолкин. Вот только, учитывая последние события, ироничные слова танцора кажутся откровенной издёвкой. Как бы именно эта цитата не поставила крест на надеждах российских фигуристов.

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