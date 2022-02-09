«У нас чудный допинг». Российские фигуристы уже попадались на запрещённых веществах

Российские специалисты уверяют, что ничего подобного произойти не могло, все это не более чем провокация зарубежных СМИ. Однако российские спортсмены не раз горели на допинге.

Допинг при простуде

Елена Бережная несколько раз за карьеру сталкивалась с непреодолимыми трудностями. На фоне скандала на Олимпиаде-2002, когда ей и её партнёру Антону Сихарулидзе пришлось поделиться золотом с канадской парой Сале/Пеллетье, история с положительной-допинг пробой фигуристки немного затерялась, но серьёзно повлияла на исход событий.

На чемпионате Европы 2000 года спортсменка неумышленно применила запрещённый препарат вместе со средством от простуды, которое ей прописал знакомый американский врач. Результат россиян был аннулирован, а на следующий чемпионат мира фигуристы не попали из-за дисквалификации.

Боброва и мельдоний

Странная история приключилась с Екатериной Бобровой. То, что в пробе фигуристки на допинг был обнаружен мельдоний, стало известно в 2016 году. Препарат был запрещён ВАДА тогда же. То есть Екатерина принимала его в момент изменения правил. Вероятно, именно это и стало причиной путаницы.

«Я сначала не поверила, думала, это шутка. Была уверена, что чиста, убеждала всех — либо фамилия не моя, либо пробы спутали. Невозможно было так попасться, потому что про этот мельдоний нас десять тысяч раз предупредили. Я его действительно принимала тогда, когда он был разрешён, но с начала сезона прекратила, потому что стало нельзя. Я была одновременно в панике и убеждена, что невиновна, и готова была просто по головам идти, чтобы это доказать. Ведь спортсменов, попавшихся на допинге, ненавидит весь мир, поэтому главной задачей было очистить моё имя, нашу репутацию как чистых атлетов», — рассказывала Боброва «Матч ТВ».

ISU оправдал спортсменку ввиду низкой концентрации препарата в допинг-пробе и длительного срока его выведения из организма, но из-за пережитого Екатерина ещё долго не хотела возвращаться в спорт.

10 лет за фуросемид

Запятнала своё имя и Мария Сотскова. В марте 2020 года допинг-офицеры РУСАДА прибыли к спортсменке, чтобы взять тест во внесоревновательный период. Фигуристка объясняла, что уже не тренируется и фактически завершила карьеру, но анализ ей всё-таки пришлось сдать. В нём нашли следы запрещённого препарата, предположительно, фуросемида.

Сотскова заявила, что употребляла его по назначению врача, однако впоследствии выяснилось, что клиника, в которой Мария проходила лечение, не имеет лицензии. В итоге спортсменку отстранили от любой деятельности, связанной со спортом, сроком на 10 лет.

Фуросемид и другие мочегонные препараты чаще всего становятся причиной дисквалификации фигуристов. Сами по себе они не являются допингом, но из-за своих свойств способствуют скрытию следов употребления других веществ.