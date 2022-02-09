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Татьяна Тарасова: «У нас абсолютно чистые спортсмены. Это даже смешно — детям предлагать допинг»

Татьяна Тарасова ФОТО: Stanislav Krasilnikov/TASS

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что медальная церемония награждения призеров командного турнира на Олимпиаде-2022 могла быть отложена из-за проблемы с допинг-тестом российского спортсмена, передает sports.ru.

«Не верю, что кто-то из наших может быть с допингом, не способны они на такое. Будем надеяться, что все будет нормально.

Меньше волнения, надо готовиться еще к личным соревнованиям», — сказала Тарасова.

«Не представляю, кто это может быть. Я в это не верю. Это очередной наброс на Россию! У нас все чисто. По-другому у нас быть не может! Это катаются дети, какие у них допинг-пробы? Смешно!

Я ни во что не верю! И я не буду в это верить! У нас абсолютно чистые спортсмены. Это даже смешно — детям предлагать допинг», – цитирует Тарасову «СЭ».

Ранее портал Inside the games сообщил, что медальная церемония награждения победителей и призеров командного турнира была отложена из-за проблемы с тестированием на допинг у спортсмена из России.

За Россию в командном турнире выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

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